Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi

21.08.2019 16:28

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından Manyas İstiklal İlkokulu bahçesine kurulan havuzda çocuklar gönüllerince eğlenirken, eğiticiler tarafından da yüzme dersleri verilerek yüzme öğrendiler.



Manyas Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar için Belediye Başkanı Tancan Barçin, "Çocuklarımız için böyle bir olanak sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız havuzda hem yüzmeyi öğreniyorlar, hemde gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.



Manyas İlçe Spor Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yüzme antrenörleri Dilara Aktuğ, Ogün Yıldırım ve Emrehan Egen gözetiminde 7- 14 yaş gurubu çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verildi. 1.Temmuz tarihinde başlayan yüzme kurslarının 1-Eylül'de sona ereceği açıklandı. Yüzme kurslarına 400 çocuğun katıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA