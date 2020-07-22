Manyas'ta ay çiçeği rekolte beyanname verme süresi sona erdi Balıkesir'in Manyas ilçesinde ay çiçeği üreticilerinin beyanname verme süresi sona erdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ay çiçeği üreticilerinin beyanname verme süresi sona erdi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, AA muhabirine, kooperatife ay çiçeği vermek isteyen üreticiler için rekolte beyannamesi süresinin 20 Temmuz'da tamamlandığını söyledi.

Kalpakçı, şunları kaydetti:

"Bu yıl rekolte beyanname verme döneminde 400 aktif üyemizden 200'ü, 1800 ton civarında kooperatifimize rekolte beyannamesi verdi. Bu yıl Manyas'ta buğday ekimi fazla olduğu için ay çiçeği üretiminde bir azalma söz konusu. Bu sene rekolte 3 bin tonu bulur. Geçtiğimiz yıl kooperatifimize verilen ay çiçeği ise 2 bin 500 tondu. Ay çiçeğinde verimlerde istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Kaynak: AA