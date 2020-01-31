Manuel Da Costa kimdir? Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı Manuel Da Costa kaç yaşında Manuel Da Costa performansı!
Trabzonspor, Medipol Başakşehir bonservisi elinde olan Manuel Da Costa ile anlaşmaya vardı. Spor dünyasını hareketlendiren gelişme sonrası ilgi odağı olan Da Costa hakkında Manuel Da Costa kimdir? Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı Manuel Da Costa kaç yaşında Manuel Da Costa performansı gibi konularda aramalar yapıldı.
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MANUEL DA COSTA KİMDİR?
Manuel Da Costa Doğum Tarihi: 6 Mayıs 1986
Manuel Da Costa Kaç Yaşında: 33yaşında
Manuel Da Costa Nereli: Saint-Max, Fransa
Manuel Da Costa Boy: 1,91 m
Manuel Da Costa Kilo: 85 kg
Manuel Da Costa Mevkii: Stoper
Manuel Da Costa Kariyer başlangıç tarihi: 2004
Manuel da Costa defans pozisyonunda oynayan Portekiz asıllı Fas millî futbol takımı futbolcusudur.
MANUEL DA COSTA KARİYERİ
Altyapı Kariyeri
Fransa'nın şehrinse dünyaya gelen Da Costa, ilk olarak futbola yerel lig takımlarından Jarville-la-Malgrange da başladı. Bu takımdaki performansı onu Fransa'nın köklü kulüplerinden AS Nancy'e transfer olmasını sağladı.
Nancy
İlk profesyonel maçına AS Nancy forması ile 2005-06 sezonun 21. hafta maçında FC Lens karşısında çıkan Costa, Nancy forması ile sadece yarım sezon forma giymiş ve 9 maç forma giymiştir. Bu kısa süredeki performansı ile Hollanda devi PSVa 1.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
MANUEL DA COSTA KULÜP KARİYERİ
19/20 Kulüpsüz
18/19 Ittihad
17/18 Başakşehir
15/16 Olimpiakos
13/14 Sivasspor
12/13 Loko Moskova
12/13 Nacional
11/12 Loko Moskova
09/10 West Ham
08/09 Fiorentina
08/09 Sampdoria
07/08 Fiorentina
06/07 PSV Eindhoven
05/06 AS Nancy
MANUEL DA COSTA PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 7 maç, 1 asist,
PERFORMANS 18/19: 30 maç, 7 goli 1 asşst, 6 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 17/18: 16 maç, 1 asist, 2 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 32 maç, 2 gol, 9 sarı, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 15/16: 34 maç, 3 gol, 6 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 29 MAÇ, 3 GOL, 2 ASİST, 7 SARI KART
PERFORMANS 13/14: 30 maç, 6 gol, 8 sarı kart, 3 kırmızı kart
PERFORMANS 12/13:18 maç, 2 gol, 7 sarı,2 kırmızı kart
PERFORMANS 11/12: 8 maç, 3 sarı kart
PERFORMANS 10/11: 34 maç, 4 gol, 2 asist, 9 sarı kart
PERFORMANS 09/10: 21 maç, 2 gol, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 08/09: 6 maç, 1 sarı kart
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