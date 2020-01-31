31.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:03

Transferin hızlı takımı bordo-mavililer Manuel da Costa konusunda da mutlu sona ulaştı. 33 yaşındaki stoper yarın Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacağı haberleri sonrası Manuel Da Costa kimdir? Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı Manuel Da Costa kaç yaşında Manuel Da Costa performansı konuları merak edildi.

MANUEL DA COSTA KİMDİR?

Manuel Da Costa Doğum Tarihi: 6 Mayıs 1986

Manuel Da Costa Kaç Yaşında: 33yaşında

Manuel Da Costa Nereli: Saint-Max, Fransa

Manuel Da Costa Boy: 1,91 m

Manuel Da Costa Kilo: 85 kg

Manuel Da Costa Mevkii: Stoper

Manuel Da Costa Kariyer başlangıç tarihi: 2004

Manuel da Costa defans pozisyonunda oynayan Portekiz asıllı Fas millî futbol takımı futbolcusudur.

MANUEL DA COSTA KARİYERİ

Altyapı Kariyeri

Fransa'nın şehrinse dünyaya gelen Da Costa, ilk olarak futbola yerel lig takımlarından Jarville-la-Malgrange da başladı. Bu takımdaki performansı onu Fransa'nın köklü kulüplerinden AS Nancy'e transfer olmasını sağladı.

Nancy

İlk profesyonel maçına AS Nancy forması ile 2005-06 sezonun 21. hafta maçında FC Lens karşısında çıkan Costa, Nancy forması ile sadece yarım sezon forma giymiş ve 9 maç forma giymiştir. Bu kısa süredeki performansı ile Hollanda devi PSVa 1.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

MANUEL DA COSTA KULÜP KARİYERİ

19/20 Kulüpsüz

18/19 Ittihad

17/18 Başakşehir

15/16 Olimpiakos

13/14 Sivasspor

12/13 Loko Moskova

12/13 Nacional

11/12 Loko Moskova

09/10 West Ham

08/09 Fiorentina

08/09 Sampdoria

07/08 Fiorentina

06/07 PSV Eindhoven

05/06 AS Nancy

Manuel Da Costa

MANUEL DA COSTA PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 7 maç, 1 asist,

PERFORMANS 18/19: 30 maç, 7 goli 1 asşst, 6 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 17/18: 16 maç, 1 asist, 2 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 32 maç, 2 gol, 9 sarı, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 15/16: 34 maç, 3 gol, 6 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 29 MAÇ, 3 GOL, 2 ASİST, 7 SARI KART

PERFORMANS 13/14: 30 maç, 6 gol, 8 sarı kart, 3 kırmızı kart

PERFORMANS 12/13:18 maç, 2 gol, 7 sarı,2 kırmızı kart

PERFORMANS 11/12: 8 maç, 3 sarı kart

PERFORMANS 10/11: 34 maç, 4 gol, 2 asist, 9 sarı kart

PERFORMANS 09/10: 21 maç, 2 gol, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 08/09: 6 maç, 1 sarı kart

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