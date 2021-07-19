MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARALI ÇİFTÇİLERE BİR MÜJDE DAHA
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MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARALI ÇİFTÇİLERE BİR MÜJDE DAHA

MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARALI ÇİFTÇİLERE BİR MÜJDE DAHA
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AKARYAKIT VE ENERJİ DESTEĞİ SAĞLANACAKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticiye bir müjde daha verdi.

AKARYAKIT VE ENERJİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticiye bir müjde daha verdi. Sözleşmeli üreticilikten tohum yardımına, damızlık teke dağıtımından gübre yardımına kadar pek çok alanda yerli üreticiye destek olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de akaryakıt ve enerji desteği için harekete geçti. "En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek" diyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bu sözümüzü tutuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar her fırsatta destek olduk. Diğer desteklerimizin yanında 'akaryakıt ve enerji desteği' sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor" notunu paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi yerli üreticileri destekleyerek, Ankara ekonomisine katkı sağlayan kırsal kalkınma projelerine bir yenisini daha ekledi.

"Benim en büyük projem Ankaralı üreticiyi zengin etmek" diyen Yavaş, yerli üreticileri sevindirecek yeni bir destek projesini açıkladı.

AKARYAKIT VE ENERJİ DESTEĞİ İLE BAŞKENTLİ ÇİFTÇİ RAHATLAYACAK

Sözleşmeli üreticilikten tohum dağıtımına, damızlık teke yardımından gübre dağıtımına kadar pek çok alanda yerli üreticiye destek veren Büyükşehir Belediyesi şimdi de akaryakıt ve enerji desteği için harekete geçti.

Başkentli çiftçilere özellikle pandemi döneminde ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Yavaş, "En büyük hayalimiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar her fırsatta destek olduk. Diğer desteklerimizin yanında 'akaryakıt ve enerji desteği' sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor" sözleriyle müjdeyi duyurdu.

Kaynak: Habermetre

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