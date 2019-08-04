Manisalı motosikletçiler derecelerle döndü

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Moto Drag şampiyonasının birinci ayak yarışlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Kamil Kırbaş ve Ufuk Işık bir ikincilik, iki de üçüncülük elde ederek kulübü başarıyla temsil etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Moto Drag şampiyonasının birinci ayak yarışları Antalya'da yapıldı. Antalya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Motodrag Şampiyonası 1. ayak yarışlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Kamil Kırbaş ve Ufuk Işık, başarıyla temsil etti. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Antalya, Aydın ve Karaman'dan toplam 45 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcularından Kamil Kırbaş, Pro Street kategorisinde Türkiye 2'incisi, Street 2 kategorisinde ise Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un diğer sporcusu Ufuk Işık ise Süper Street kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü derecesini elde etti. - MANİSA

Kaynak: İHA