Eskrim Takımımızdan Bir Madalya Daha - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskrim Takımımızdan Bir Madalya Daha

Habermetre - Haberler | Toplum
Eskrim Takımımızdan Bir Madalya Daha

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle her geçen gün yeni başarılara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kısa süre önce bünyesine kattığı Eskrim takımı ile önemli bir başarıya daha imza attı.

MANİSA (Habermetre) - Spora ve sporcuya verdiği desteklerle her geçen gün yeni başarılara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kısa süre önce bünyesine kattığı Eskrim takımı ile önemli bir başarıya daha imza attı. Eskrim takımı sporcumuz Kuzey Yenigün, Malatya'da düzenlenen U14 erkekler kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan U10-U12-U14 Kılıç Açık Şampiyonası, Malatya'da düzenlendi. Malatya Merkez Spor Salonunda 52 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim takımı sporcumuz Kuzey Yenigün, U14 erkekler kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Eskrim Şampiyonasında elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla döndüğünü belirten Elmalı, Malatya'da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan Kuzey Yenigün'ü ve bu başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik etti.

Eskrim Takımımızdan Bir Madalya Daha

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş
Spor Şenol Güneş Devlet Bahçeli Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskrim Takımımızdan Bir Madalya Daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:04:07. #1.11#