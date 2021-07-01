Manisa TSO'da 'KOBİ Destekleri' semineri düzenlendi
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Manisa TSO'da 'KOBİ Destekleri' semineri düzenlendi

Manisa TSO'da 'KOBİ Destekleri' semineri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından oda üyelerinin devlet desteklerinden faydalanması kapsamında "Manisa TSO'da KOBİ Destekleri" semineri düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından oda üyelerinin devlet desteklerinden faydalanması kapsamında "Manisa TSO'da KOBİ Destekleri" semineri düzenlendi.

Manisa TSO, oda üyelerinin devlet desteklerinden faydalanması amacıyla eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Manisa TSO ev sahipliğinde "Manisa TSO'da KOBİ Destekleri" semineri düzenlendi. TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda KOBİ'lere yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı ve KOSGEB kurumlarının sunmuş olduğu hibe ve teşvikler, güncel uygulanan destek programları ve söz konusu programlardan yararlanabilme imkanları anlatıldı.

"Salgın iş dünyasını sekteye uğrattı"

Toplantının açılışında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurumu Başkanı Mehmet Yılmaz, "2019'da başlayan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, önce sağlık sektörünü daha sonra iş yaşamımızı daha önce hiç yaşamadığımız biçimde olumsuz etkiledi. Adeta felç etti. Özellikle ekonomik alanda oluşturduğu olumsuz etkileri, bütün iş dünyası olarak hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle birçok sektör çalışamaz duruma geldi. iş yerleri geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Birçok ülkede olduğu gibi, işletmelerimiz çalışma sermayesinde yetersiz, tedarik zincirinde çaresiz kaldı. Bu nedenle işletmelerimizin ekonomik ve finansal olarak faaliyetlerini yerine getirmeleri sekteye uğradı. Nihayet yüksek aşılama performansı ile birlikte salgının olumsuz etkileri, son günlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kısıtlamalar da kalkmaya başladı. Hepimizi memnun eden bu gelişmeler ile birlikte, salgının neden olduğu yaralar inşallah yavaş yavaş sarılmaya başlanacak" dedi.

"Salgının olumsuz izleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor"

İşletmelerin salgın öncesi performanslarına ulaşabilmeleri için mali kaynak bulmaları gerektiğini belirten Başkan Yılmaz; "İşletmelerimizin salgın öncesi performanslarına ulaşması için özellikle mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda bugünkü toplantı oldukça önemlidir. Ülkemizin iki güzide kurumu olan kalkınma ajansları ve KOSGEB'in sunmuş olduğu hibe ve teşvikler, bir ölçüde salgının olumsuz izlerini silmeye vesile olacak. Birazdan kurumlarımızın yetkilileri tarafında ilk ağızdan sunulacak hibe ve teşviklerden, manisa iş dünyası olarak azami şekilde yararlanacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile seminerimize katılan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz Veli Oğuz ve KOSGEB İl Müdürümüz Mahmut Oğuz Kılınç Beyefendilere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Seminere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, KOSGEB Manisa İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar,, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener, Proje ve İş geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar ve Manisa İş Dünyası'nın seçkin temsilcileri katıldı. - MANİSA

Manisa TSO'da 'KOBİ Destekleri' semineri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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