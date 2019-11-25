Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

25.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:54

Manisa'nın Demirci ilçesinde zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de bazı yörelerde "döngel", "töngel" ya da "yeni dünya" adıyla bilinen ve başta karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılan muşmulanın üretimi, Demirci ilçesinde her geçen yıl artıyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Esenyurt, Ören, Hoşçalar, Mahmutlar, Kerpiçlik ve Sevinçler mahallelerinde organik tarım yöntemleriyle üretilen meyvenin hasadına başlandı. Üreticiler tarafından bahçelerden toplanan muşmulalar, kalitesine göre ambalajlandıktan sonra kilogramı 1 - 3 liradan satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine, ilçenin kiraz, badem, hünnap, ceviz ve kestaneden sonra önemli bir muşmula üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Muşmulada üretimin organik yöntemlerle yapıldığına dikkati çeken Karakaya, yıllık ortalama 150 tonluk rekolte seviyesine ulaştıklarını, bunu gelecek yıllarda ikiye katlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Karakaya, üretim miktarının yanında kaliteyi de artırmak için çabaladıklarını dile getirerek, "Bu yılki hava şartlarından dolayı beklenen rekolte düşük gelse de fiyatlar noktasında çiftçimiz memnun. Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor." dedi.

Esenyurt Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır muşmula üreten Şerife Oğuz, "Toplanan muşmulaları iri ve ufaklıklarına göre ayırıp, tarlamıza kadar gelen tüccarlara satıyoruz. Evimize ekonomik olarak katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Tüccar İsmail Hakkı Erköylü da Demirci'den aldığı muşmulaları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir'e gönderdiğini ve meyvenin buralarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA