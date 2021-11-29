Manisa FK kupada Altay'a konuk olacak

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında deplasmanda Altay'a konuk olacak. 30 Kasım Salı Günü İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Spor Toto Süper Lig temsilcisi Altay'a konuk olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupanın 3. Tur maçında Fatsa Belediyespor'u eleyen Manisa FK, Altay karşısında kazanarak kupada tur atlamak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka

Manisa Futbol Kulübü ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadelede Saka'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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