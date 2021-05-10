Manisa FK'da Sportif Direktör Taner Savut'a veda

MİSLİ.com 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör Taner Savut'la yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör Taner Savut'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten, "Teşekkürler Taner Savut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, 2020-2021 sezonu başında takımımızda göreve getirilen Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkanımız Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Taner Savut'a teşekkür etti. Taner Savut'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı