Manisa FK'da Savut'un yerine İşyapan geldi
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Manisa FK'da Savut'un yerine İşyapan geldi

Manisa FK'da Savut'un yerine İşyapan geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak yükselip Türkiye'de 29 yıl sonra bir ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, Taner Savut'la yolların ayrıldığı sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan'ı getirdi.

TFF 1'inci Lig'e 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak yükselip Türkiye'de 29 yıl sonra bir ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, Taner Savut'la yolların ayrıldığı sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan'ı getirdi. Futbolu 2012 yılında amatör ligdeyken transfer olduğu Manisa ekibinde bıraktıktan sonra kulüpte çeşitli görevler üstlenen 41 yaşındaki İşyapan, Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Mevlüt Aktan, "Serkan İşyapan kulübün içerisinde yıllardır görev alan bir isim. Sportif direktörlük görevinde de başarılı olacağına inanıyorum. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

İşyapan ise "Futbolu o zamanki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan bu değerli kulüpte bırakıp, sonra yardımcı antrenörlük, scout ekibi gibi birçok görev üstlendim. Şimdi de sportif direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Manisa FK'nın başarısı için çok çalışacağız" dedi.

Manisa FK'da Savut'un yerine İşyapan geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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