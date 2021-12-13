Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 17 haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17 haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan takım, maç saatini beklemeye başladı.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Erhan Kara ve sakatlığı bulunan Bedirhan Altunbaş'ın dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title