Manisa FK Akademi'nin sporcuları şehitlikte dua etti

Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Manisa FK Futbol Okulları Koordinatörü Mehmet Al ve antrenörlerin de katıldığı anma programında, yaklaşık 50 sporcu şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlerin kabri başında dua eden sporcular, vatan savunmasında şehit düşen Mehmetçiklere şükran ve minnetlerini sundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı