Manisa FK Akademi'den anlamlı ziyaret

MANİSA Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

MANİSA Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Manisa Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisalı genç sporcular, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Manisa FK Futbol Okulları Koordinatörü Mehmet Al ve antrenörler eşliğinde Manisa Garnizon Şehitliği'nde şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlerimizin kabri başında dua eden genç futbolcular, vatan savunmasında şehit düşen Mehmetçiklerimize şükran ve minnetlerini sundu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı