Manisa'da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında
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Manisa'da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında

05.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:44
Manisa'da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında

Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirtti.

Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirtti.

Manisa Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleri üreticilerinin hesabına yattığını belirtti. Birlik Başkanı Tunca, "2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin desteklemeler üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal destek ödemeleri kapsamında 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt destekleme bedellerinin birlik üyelerinin hesaplarına yattığını belirten Birlik Başkanı Tunca, "Üreticilerimiz bir litre soğutulmuş çiğ inek sütüne 35 kuruş destek alırken, çiğ inek sütüne ise 20 kuruş destek aldı." diye konuştu.

Birlik Başkanı Tunca, "Manisa Süt Üreticileri Birliği olarak 2835 üyemize toplamda 14544756 litre karşılığında 5020544,02 TL destek aldı. Ülkemizde hayvancılığının lokomotifi olan sütün desteklenmesi büyük önem arz etmektedir çünkü süte verilen destek hayvancılık işletmelerinin günlük masraflarını karşılamasında ve sürdürülebilirlik açısından büyük rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızın üreticilerin bir numaralı gider kaynağı olan yem fiyatları ile ilgili de bir çalışma yapmasını, 1,3 olan süt-yem paritesinin korunmasını ve biran evvel bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Birlik Başkanı Tunca 2019 2. Dönem buzağı destekleri yakın bir zamanda üreticilerin hesaplarına yatmasını beklediklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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