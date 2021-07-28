Manisa'da su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Gölmarmara-Salihli kara yolu Hacıveliler Mahallesi mevkisinde, A.U. (30) idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Bariyerleri aşarak su tahliye kanalına devrilen otomobilde, sürücü A.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29) ve F.B. (37), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak