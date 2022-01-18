Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı - Haberler Spor
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Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları minikler kız ve erkek satranç, yıldız hentbol, yıldız ve gençler dart, yıldız kız ve erkekler judo ve gençler güreş müsabakaları sona erdi.

MANİSA (İHA) - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları minikler kız ve erkek satranç, yıldız hentbol, yıldız ve gençler dart, yıldız kız ve erkekler judo ve gençler güreş müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Minikler Satranç, Yıldız Hentbol, Yıldız ve Gençler Dart, Yıldız Kız ve Erkekler Judo ve Gençler Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceler giren öğrencilere ve okullara madalya verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan, Şehzadeler Gençlik Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar, grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA

Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Hentbol, gençlik, Manisa, Okul, Spor, Haber

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