Manisa'da isim değişikliği

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda Manisa Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceği açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaşattığı şampiyonluklarla Manisamızı başarıyla temsil eden profesyonel futbol takımımız, 31.07.2019 tarihi itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK) olarak tescil edilmiştir" denildi.

ÖMER KANDEMİR TAMAM

Manisa FK, dış transferde Altınordu'dan sağ bek Ömer Kandemir'le prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun ilk yarısında Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'da ikinci yarısında ise Tokatspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli savunmacının Manisa ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İzmirspor ve Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Giresunspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Denizlispor, Antalyaspor, Karşıyaka, Bandırmaspor, Kayserispor, Samsunspor ve Adana Demirspor kulüplerinde de görev aldı.

Kaynak: DHA