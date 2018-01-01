Manisa'da Bir Hayvan İçme Suyu Göleti Daha Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Durasıllı Mahallesinde hayvan üreticilerinin faydalanmasına yönelik çalışmaları tamamlanan hayvan içme suyu göleti tamamlanarak üreticilere teslim edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi kırsal bölgelerdeki üreticilere destek vermeye yanlarında olmaya devam ediyor. Yunusemre ilçesi Durasıllı Mahallesine yapımı planlanan hayvan içme suyu göleti tamamlanarak üreticilere teslimi yapıldı. Hayvan üreticilerine destek olma yönünde yapılan çalışmalar arasında yer alan Durasıllı Mahallesinin ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar devam ediyor. İhtiyaç olan hayvan içme suyu göletinin en kısa zamanda tamamlanarak üreticilere teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yaptığı destek çalışmalarıyla birlikte üreticilerin yanında olmaya devam edecek. - MANİSA