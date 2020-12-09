Manisa'da bir firma Kovid-19 aşısı için "ultra derin dondurucu" üretti
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Manisa'da bir firma Kovid-19 aşısı için "ultra derin dondurucu" üretti

09.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:46
Manisa'da bir firma Kovid-19 aşısı için

Manisa'da medikal soğutucu üretimi yapan bir firma, yeni tip koronavirüs tedavisi için üretilen canlı aşıların saklanabileceği eksi 86 dereceye ulaşabilen ultra derin dondurucu geliştirdi.

Manisa'da medikal soğutucu üretimi yapan bir firma, yeni tip koronavirüs tedavisi için üretilen canlı aşıların saklanabileceği eksi 86 dereceye ulaşabilen ultra derin dondurucu geliştirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öztaş Demir Çelik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Ersin Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada medikal soğutuculara yönelik 3 yıldır yürüttükleri çalışmalarla çeşitli ürünler geliştirdiklerini, son olarak (eksi) -86 derece kapasiteli ultra derin dondurucu için de çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kan ve gen bankacılığı ile canlı bakterilerin saklanması için kullanılacak ultra derin dondurucuyla ilgili Ar-Ge çalışmasını Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler üzerine hızlandırdıklarını dile getiren Öztaş, prototipini ürettikleri dondurucunun canlı aşıların korunması için de uygun olduğuna işaret etti.

Eksi 86 dereceye ulaşabilen ultra derin dondurucunun Pfizer ve Biontech firmalarının ürettiği canlı aşılar için koruyucu ve saklayıcı olabileceğini aktaran Öztaş, şöyle konuştu:

"Prototip ve CE sertifikasyon süreçlerimiz tamamlandı. Bu ay içerisinde 60 adet ön imalat, ocak ayında 500 ve yıllık 15 bin adet üretim yapmak için hedef belirlenmiş durumda. Burada önemli olan, ihtiyacın oluşması. 9 ülke ile görüşüyoruz. İngiltere, İtalya, Fas, Cezayir ve Tunus ilk sırada.

Bu soğutucular -60 ile -86 bandında çalışabiliyor. Akıllı sistem sayesinde wi-fi bağlantılarıyla SMS gönderme, cep telefonu uygulamasıyla takip edilebilme gibi özellikleri var. İçindeki SD kart sayesinde 10 yıla kadar verileri saklayabiliyor, günlük raporlamalar yapabiliyor, herhangi bir alarm durumunda haberleşme sağlayabiliyor. Bu soğutucu ailesinde 130 milimetre poliüretan kalınlığı içerisinde panellerle sıkıştırılmış raflı özel bir soğutma istemi kullanmaktayız."

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Öztaş ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve TÜBİTAK ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflere olumlu cevap verdiklerini ve sipariş almaya başladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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