250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı
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250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı

250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı
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2021 yılı asfalt sezonuna 1200 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sezon açılışından itibaren kısa süre içerisinde 250 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması gerçekleştirdi.

2021 yılı asfalt sezonuna 1200 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sezon açılışından itibaren kısa süre içerisinde 250 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Şehrin dört bir yanında ekiplerin özveriyle çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yıllardır hizmet özlemi çeken, bozuk zeminli güvensiz yollarda seyahat eden vatandaşlarımızı konforlu yollarda buluşturmak için ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

1200 kilometrelik asfalt hedefiyle sezona başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece gündüz demeden yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 100 günde 900 kilometre asfalt çalışması yaparak önemli başarıya imza atan ekipler, bu sezon da kısa süre içerisinde 250 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kentin dört bir yanında ekiplerin çalıştığına değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Demirci, Sarıgöl, Alaşehir, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesi, Gördes ve Turgutlu'da satih kaplama çalışmaları; Saruhanlı ve Salihli ilçelerinde de beton yol yapımı hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Kırsal Kalkınmaya Önem Veriyoruz

Yıllardır hizmet özlemi çeken, bozuk zeminli güvensiz yollarda seyahat eden vatandaşları konforlu yollarda buluşturmak için ara vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, "Vatandaşlarımızın konforlu yollarda ulaşım sağlamaları, tarım arazilerine rahat bir şekilde ulaşmaları açısından yol çalışmaları çok önemli. Yol yaptığımız noktalarda vatandaşlarımız, toz topraktan kaynaklanan ürün hastalıklarının yaşanmadığını dile getiriyorlar. Üretimden kaynaklanan gelir artışı, halkımızı mutlu ediyor, dolayısıyla bizde mutlu oluyoruz. 4 şantiye, 260 araç ve 320 personelle il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı
250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı
250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı
250 Kilometrelik Yol Ağı Kısa Sürede Asfaltlandı

Kaynak: Habermetre

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