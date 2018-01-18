Manisa Cbü'den Kendi Enerjisini Üretecek İlk Adım

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik Fakültesinin çatısına kurulan bin 240 güneş enerji paneliyle yıllık ortalama yüzde 7 ila 8'lik tasarruf hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etap tamamlanırken, ilerleyen süreçlerde diğer fakülte çatılarına da güneş enerjisi panellerinin kurulması planlanıyor.

Manisa CBÜ ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığı ile Manisa CBÜ Mühendislik Fakültesi çatısına bin 240 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. Panellerle enerji üretimine başlanırken yaklaşık 1 milyon 154 bin 224 TL'ye mal olan projenin yüzde 60'ı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, yüzde 40'lık kısmı ise Manisa CBÜ tarafından finanse edildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje iştirakçisi olduğu güneş enerjisi santraliyle üniversitenin elektrik faturasından yılda ortalama 250 bin TL'lik tasarruf edilmesi bekleniyor. Yılda yaklaşık 3 milyon TL'lik elektrik faturasından yüzde 7 ila 8'lik bir tasarruf sağlanmış olacak. Çevreci bir yönü de bulunan güneş enerji santraliyle 165 ton karbondioksit emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Öte yandan panellerin her biri cep telefonuyla uzaktan izlenebilecek. Her bir panelin bağımsız olarak enerji ürettiği projede, birinde yaşanan enerji kaybı diğer panelleri ise etkilemiyor. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler ve öğretim üyeleri uygulamalı olarak eğitimlerini yapabilme imkanı bulacak.

"2050'den sonra güneş enerji santrallerine oldukça yoğun bir yatırım yapılacağı öngörülmektedir"

Güneş enerji santralinin kapanış toplantısı Manisa CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan proje yürütücüsü Doç Dr. Sezai Taşkın, güneş enerji santrallerinin öneminin giderek arttığını belirterek, "2001 yılından sonraki enerji alanındaki yatırımlar dikkat çekmektedir. 2017 yılı itibariyle de mevcut kurulu gücümüz 83 gigawatttır. Bu kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 44'tür. Bu yüzde 44'lük pay içerisindeki güneş enerji santrallerinin oranı henüz yüzde 1 seviyesindedir. Dünya Enerji Konseyi'nin raporlarına baktığımızda 2050'den sonra güneş enerji santrallerine oldukça yoğun bir yatırım yapılacağı öngörülmektedir. 2100 yılında ise toplam enerji üretiminin yüzde 60'ının sadece güneş enerji santrallerinden sağlanacağı öngörülmektedir. Manisa ilimiz de güneş enerjisi yönüyle yıllık metre kare başına bin 500 ila bin 600 kilowatt/saatlik elektrik enerjisine tekabül eden güneş enerjisi ışınımı almaktadır" dedi.

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Taşkın, "Projemizin teknik detaylarında, Mühendislik Fakültesinin çatısında her biri 270 watt değerinde bin 240 panel bulunmaktadır. Bu panellerden sağlanan enerjiyi şehir şebekesi sistemine bağlamak için ise 11 adet invertör kullanılmıştır. Çatıda delme işlemi gerektirmeyen özel konstrüksiyon kullanılmıştır. Bu projeyle yıllık üretilecek enerji miktarımız 500 megawatt/saattir. Bu 500 megawatt/saat elektrik enerjisi ile yıllık 165 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını öngörmekteyiz. Aynı zamanda yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7-8'lik elektrik ihtiyacını karşılayacaktır" diye konuştu.

Çevresel önemine dikkat çekti

Toplantıda konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, "Üniversitemiz bakımından yüzde 7'lik bunun bize bir katkısı var. Yerleşkenin elektrik faturasının 12 aylık elektrik faturasının yaklaşık 1 ayını karşılıyor. Ülke ekonomisine ciddi katkısı var. Bizim özellikle ekonomik olarak dışa bağımlılığımızın iki kaynağı var. Enerjide dışa bağımlılık bir de teknolojideki dışa bağımlılığın getirdiği dış ticaret açıkları" ifadelerini kullandı.

Güneş enerji santralleriyle çevreye karşı duyarlılığa da dikkat çektiklerini belirten Rektör Çelebi, "Çevreyi her geçen gün, özellikle sanayileşmeyle birlikte bir fetişizm haline getirdiğimizi büyüme tüketim ve üretimle birlikte çevreyi her geçen gün tahrip etmeye devam ediyoruz. Elbette bu ilerlemenin, büyümenin ve gelişmenin bir bedeli ve maliyeti var. En büyük bedel çevre üzerindeki tahribat. Tabi ki özellikle pozitivist bir düşünce temelindeki batı medeniyeti sadece çevreyi tahrip etmedi. İnsanı da tahrip etti. Hem insanın hem çevrenin istismar edildiği modernleşme gelişme, ilerleme, aydınlanma dediğimiz süreçle birlikte bunları hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

"Manisa'da toplam 36 enerji santralimiz oldu"

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise Manisa'nın enerji üretiminde önemli bir yere doğru geldiğini belirterek, "Manisa, Türkiye'deki enerji üretiminde son derece kayda değer bir yerde olduğunu söylüyoruz. Manisa'nın kendisini tanımlayan ön vasıflarının içinde aynı zamanda bir enerji kenti olduğu gerçekliği de var. Bu çerçevede bugün proje kapanış toplantısı vesilesiyle aynı zamanda açılışını da yaptığımızı kabul edebileceğimiz santralimizle beraber Manisa'da toplam 36 enerji santralimiz olmuş oldu. Bu 36 enerji santralimizin 23 adeti lisanslı, 13 adeti lisanssız. Manisa'nın barındırdığı kurulu güç 2 bin 193 megawatt. Türkiye genel enerji üretiminin yüzde 2.7'sini, üretim ve tüketim anlamında ise yüzde 3.7'sini Manisa olarak biz üretiyoruz" dedi.

Toplantının sonunda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından projenin yürütücülerine teşekkür belgesi verildi. Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi tarafından da Zafer Kalkınma Ajansı İdari ve Mali Birim Başkanı Veli Oğuz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Zafer Kalkınma Ajansı İdari ve Mali Birim Başkanı Veli Oğuz ve öğretim görevlileri katıldı. - MANİSA