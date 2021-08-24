Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı
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Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı

Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, Aerobik Cimnastik Slovak Open Uluslararası Turnuvası'na damga vurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, Aerobik Cimnastik Slovak Open Uluslararası Turnuvası'na damga vurdu. Milli takım forması altında Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Okay Arsan, Göktürk Balcı ve Şimal Seyman turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Aerobik Cimnastik Slovak Open Uluslararası Turnuvası, 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı. Müsabakada cimnastik Türk Milli Takımı 8 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazandı. Milli takıma seçilen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 3 sporcu, yarışmada üstün başarı gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden milli takıma seçilen ve turnuvaya damga vuran Okay Arsan, Göktürk Balcı ve Şimal Seyman toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak turnuvaya isimlerini yazdırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Okay Arsan, Gençler Kategorisinde tek erkekler 1'incisi olarak altın madalya, Tek Bayanlar Kategorisinde Şimal Seyman 2'inci olarak gümüş madalya kazanırken, Çiftler Kategorisinde ise Okay Arsan ve Şimal Seyman gümüş madalya sahibi oldu. Trio Kategorisinde ise Göktürk Balcı, Şimal Seyman ve Okay Arsan altın madalya almaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, turnuvada aldıkları başarılar ile 17 Eylül 2021 tarihinde İtalya'nın Pasero kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına katılma vizesi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, İtalya'da yapılacak olan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil edecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, milli forma altında hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi temsil eden sporcuları kazandıkları başarılarından dolayı tebrik ederken, sporcuları çalıştıran milli takım hocalarına da göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sporcuları geleceğe hazırlamakta katkı sağlayan milli takım hocalarına başarılarının devamını dileyen Vatansever, sporcuların da önlerindeki yarışmalarda madalya sevincini yeniden yaşatacaklarına inandığını söyledi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı
Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı
Manisa Büyükşehir'in cimnastik sporcularından uluslararası başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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