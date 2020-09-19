Mangallık keklik ve sülün üretti, siparişlere yetişemiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mangallık keklik ve sülün üretti, siparişlere yetişemiyor

Mangallık keklik ve sülün besleyen Bursalı müteşebbis, siparişlere yetişemiyor.

19.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:58

Mangallık keklik ve sülün besleyen Bursalı müteşebbis, siparişlere yetişemiyor.

Uzun yıllar fabrikada işçi olarak çalışan Suat Köprücü, fabrikadan çıkarılınca keklik, sülün ve bıldırcın yetiştirmeye başladı. Köprücü, ürettiği keklik, sülün ve bıldırcınları kesip, içlerini temizledikten sonra vakumlayarak mangallık olarak satıyor. Lezzetiyle ön palana çıkan keklik eti büyük rağbet görüyor. Köprücü, isteyene kömürde çevirme yaparak pişmiş olarak satarken, isteyene ise temizlenmiş olarak satıyor. Köprücü, 300 gram gelen kekliklerin tanesini 100 liradan satıyor. Sülünler ise 500 gram geliyor. Köprücü, bunları da 140 liradan satıyor.

Keklik ve sülün etini artık mangallık olarak satmaya başladıklarını ifade eden Suat Köprücü, "Av hayvanlarını çiftliğimizde yetiştirerek mangallık olarak satıyoruz. Mangalda yenilik yapalım dedik. Sülün, keklik ve bıldırcın satışına başladık. Kesip temizlediğimiz bu hayvanları mangallık ve çevirmelik olarak satıyoruz. İsteyene pişmiş olarak veriyoruz. İsteyen ise alıp kendi pişiriyor. Keklik ve sülünün özel müşterisi var. Tavuğun yanında alan da var. 300 gram gelen keklikleri 100 liradan satıyoruz. Sülünler ise 500 gram geliyor. Bunları ise 140 liradan satmaktayız. Özellikle kekliğin müşterisi çok. Lezzetini çok beğeniyorlar. Felçlilere iyi geldiği için şifa niyetine alan da var" dedi. - BURSA

Mangallık keklik ve sülün üretti, siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Fahriye Evcen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Adem Büyük Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Adana Bursa Milli Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mangallık keklik ve sülün üretti, siparişlere yetişemiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:58:52. #1.14#
title