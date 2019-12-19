Mane-Salah-Firmino'ya dördüncü: Liverpool, RB Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

19.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:13

24 yaşındaki Takumi Minamino, dün Kırmızılar ile pek de beklenmezken kontrat imzaladı. 1995 doğumlu futbolcu, Avusturya ekibi RedBull Leipzig ile geçirdiği başarılı bir dört yıldan sonra, artık Premier League’in liderinin kadrosunda yer alacak. Japon oyuncu, hücum hattının her bölgesinde en iyi performansını verebilmesiyle de dikkatleri çekmişti.

Minamino, 2015 yılının ocak ayında Japonya ligi takımlarından Cerezo Osaka’dan Salzburg’a gitmişti. Geride kalan dört yılda Avusturya ekibinin formasıyla tam 199 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 64 gol atıp 44 de asist yaptı. Minamino’nun özellikle bu sezon gösterdiği performans oldukça ilgi çekiciydi.

Bu sezon ligde 14 maça çıkan Japonyalı, bu maçlarda beş gol ve altı asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde takımının oynadığı altı grup maçına da ilk 11’de başladı, altı maçta iki gol attı ve üç asist yaptı. Bu gol ve asistlerden birer tanesi, takımı Salzburg’un Liverpool deplasmanında 4-3 mağlup olduğu maçta geldi. Minamino, yeni evi Anfield Road’taki o maçta, takım arkadaşı Erling Haaland kadar olmasa da spot ışıklarını üzerinde toplamıştı.

Gerek Minamino gerekse L’pool menajeri Jürgen Klopp, bu transferden dolayı oldukça mutlu. “Bu bir rüyaydı, rüyam Liverpool’da oynamaktı ve bu rüyanın gerçek olduğu için çok heyecanlıyım.” Minamino, transferinin açıklanmasının hemen ardından bu açıklamayı yaptı. Ayrıca, Premier League’de yer almanın da kendisinin kariyer hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Klopp ise takımın resmi sitesine yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımız artık onu yakından izleme şansına sahip. Onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğundan bahsetmeme gerek yok, bu zaten biliniyor. Takumi çok hızlı ve çok zeki bir oyuncu. Hücumda bölgeler arasındaki boşlukları bulabiliyor, ayrıca gerek toplu gerek topsuz olarak çok cesur bir takım oyuncusu.” diyerek yeni oyuncusunu hem övdü hem de onun oyun karakterinden bahsetti.

Minamino, 2020’nin ilk günlerinde L’pool kadrosuna katılacak ve rotasyon bakımından zaman zaman sıkıntı yaşayan L’pool hücum hattını nitelik ve nicelik olarak güçlendirecek.