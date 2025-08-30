Manchester Utd Burnley CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Burnley maçı hangi kanalda?

Premier Lig'de futbol tutkunlarının gözlerini çevirdiği mücadelelerden biri de Manchester United ile Burnley arasında oynanacak karşılaşma olacak. Seyircilerin en çok merak ettiği konuların başında ise yayın detayları bulunuyor. "Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı olacak mı?" soruları gündemi meşgul ediyor.

MANCHESTER UTD BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United – Burnley karşılaşması 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Heyecan dolu müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

MANCHESTER UTD BURNLEY MAÇI SKOR DURUMU

Maç henüz başlamadığı için skor bilgisi bulunmuyor. Karşılaşma sona erdikten sonra güncel sonuç futbolseverlerle paylaşılacak.

MANCHESTER UTD BURNLEY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak mücadeleye Manchester ev sahipliği yapacak. İki takım, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UTD BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de Manchester United ile Burnley arasındaki mücadele Bein Sports 3 ve Idman TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports 3; Digiturk 79. kanal, Kablo TV 234. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.