Manchester United Tottenham maçı ne maçı, kazanan ne kupası alacak?

Manchester United Tottenham maçı ne maçı, kazanan ne kupası alacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United Tottenham maçı ne maçı, kazanan ne kupası alacak?

Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Manchester United Tottenham maçı ne maçı, kazanan ne kupası alacak?

MANCHESTER UNİTED TOTTENHAM MAÇI TEK MAÇ MI?

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

Manchester United Tottenham maçı tek maç olarak oynanacak.

1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

Manchester United Tottenham maçını kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi Kupası kazanacak.?

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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