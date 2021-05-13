Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti
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Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti

Haberler.com - Haberler | Spor

Manchester United taraftarları kulübün sahibi Glazer ailesine yönelik protestolarına devam ediyor. Kırmız Şeytanlar'ın taraftarları bu akşam 22.15'te karşılaşacakları Liverpool'un takım otobüsünün önünü kesti. Polislerin çabalarıyla ikna olan taraftarlar daha sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verdi. Maçı oynatmamak için yapılan bu eylem sonrası taraftarlar, Glazer ailesinden yönetimi bıraktıklarına dair bir açıklama yapmasını bekliyor.

İngiltere Premier Lig'de bu akşam Manchester United ile Liverpool karşılaşacak. Bu maç öncesinde Manchester United taraftarlarından çarpıcı bir eylem geldi. Kulüp sahibi Glazer ailesine yönelik protestolarına devam eden taraftarlar, maçın oynanmasını engellemek için Liverpool takım otobüsünün önünü kesti.

İSTİFA BEKLİYORLAR

Manchester United taraftarları bu eylemden sonra Glazer ailesinden yönetimi bıraktıklarına dair bir açıklama talep ediyor. Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, 2 Mayıs tarihinde de güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı konusunda şu anda belirsizlik sürüyor.

Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti
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