Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti
Manchester United uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Raphael Varane transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig devi bu transfer için Real Madrid'e 50 milyon euro ve performansa dayalı bonus ödeyecek.
Transferde nokta atışlarla dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Manchester United, Jadon Sancho'dan sonra Raphael Varan'ı da renklerine bağladı.
TRANSFER İÇİN 50 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Real Madrid'in yıldız savunmacısı yeni sezonda Manchester United forması giyecek. Kırmızı Şeytanlar uzun süredir sıkıntı yaşadığı savunma hattını böylece dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmuş oldu. Premier Lig devinin bu transfer için 50 milyon euro ödediği ifade edildi.