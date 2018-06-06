Manchester United, Porto'dan Diogo Dalot'u Transfer Etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 19 yaşındaki sağ bek Diogo Dalot'u Portekiz ekibi Porto'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre savunma oyuncusu Diogo Dalot'un transferi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımında da oynayan Dalot, Manchester United ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MANCHESTER UNİTED, PORTO'YA 9 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

19 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Manchester United'ın Dalot için Porto'ya 19 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.

Dalot, Manchester United'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu oldu.