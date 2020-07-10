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Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu ve eşleşmenin kendisini heyecanlandırdığı söyledi.

10.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:34

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, temsilcimizi değerlendirdi.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor" ifadesini kullandı.

"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım" şeklinde konuştu.

İLK MAÇ TEK GOLLE KAZANDI

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
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