Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı
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Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı

18.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:32

İngiliz devi Manchester United eski futbolcusu Wayne Rooney'in 11 yaşındaki oğlu Kai Wayne ile sözleşme imzaladı. Kai Wayne, Manchester City'de futbol oynuyordu.

İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin oğlu babasının izinden gidiyor. Manchester United, 11 yaşındaki Kai Wayne Rooney'i altyapısına aldı.

Manchester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 11 yaşındaki geleceğin yıldız adayı Kai, yaş grubu içinde saha görüşü ve pas yeteneğiyle yaşıtlarının arasından sıyrıldı.

"SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM ET EVLAT"

Kai Wayne Rooney'nin babası olan United efsanesi Wayne Rooney, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Gurur dolu bir gün. Kai, Manchester United ile sözleşme imzaladı. Sıkı çalışmaya devam et evlat!" notuyla oğlunun mutlu gününü paylaştı.

Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı

KULÜBÜN EN GOLCÜ İSMİ

2004-2017 yılları arasında 13 yıl Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Wayne Rooney, Manchester United'la çıktığı 559 maçta attığı 253 golle kulübün en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Babasinin sayesinde futbol oynamasini bilmese bile torpille profi oluyor, kutlarim.
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