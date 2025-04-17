Manchester United Lyon maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Manchester United Lyon golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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MANCHESTER UNİTED LYON MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester United Lyon maçı 2-0'lık Manchester United üstünlüğüyle devam ediyor.

MANCHESTER UNİTED LYON MAÇI CANLI İZLE

Manchester United Lyon maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Manchester United Lyon maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

MANCHESTER UNİTED LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Lyon maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

MANCHESTER UNİTED LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United Lyon maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.