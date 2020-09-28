Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
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Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz

28.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:48

Manchester United taraftarları takımlarının gündeminde bulunan Dortmund'lu futbolcu Jadon Sancho'nun 'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'in Alman ekibinde göreve başlamasının ardından yıldız futbolcunun takımını bırakmayacağıyla ilgili şaka yollu göndermelerde bulundu.

İngiliz devi Manchester United, Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho'yu uzun zamandır kadrosuna katmak istiyor. Ancak taraflar bonservis ücreti konusunda bir türlü anlaşabilmiş değil.

Manchester United'ın transfer görüşmeleri sırasında Sancho için 90 milyon euro teklifine karşılık Dortmund, 108 milyon euro isteyince görüşmeler askıya alınmıştı. İki takım arasındaki transfere Manchester United taraftarları da dahil olmuş durumda. Onlar, İngiliz futbolcunun takımından ayrılmayacağını düşünüyorlar. İngiliz taraftarlarının böyle düşünmelerinin nedeni Dortmund'da göreve başlayan yeni fitness antrenörü.

Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
Jadon Sancho

"ARTIK TAKIMINI ASLA BIRAKMAZ"

Alman ekibi Borussia Dortmund, Avustralya basını tarafından "Dünyanın en çekici sporcusu" seçilen Alica Schmidt'i geçtiğimiz günlerde fitness antrenörlüğü görevine getirmişti. Bu gelişmenin ardından Manchester United taraftarları şaka yoluyla Jadon Sancho'nun takımını asla terk etmeyeceğini dile getirdi.

Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz
Haber Yorumları (1)
EL PATRON: Ben bunun icin rekor ustune rekor kirarim be. Guinnes rekorlarini yenilerim. Vay yavrum vay, sarisin bomba be.
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