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Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu seçildi. Portekizli oyuncu, vatandaşı Cristiano Ronaldo ile birlikte ligde üst üste iki kez ayın futbolcusu seçilen Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
10.07.2020 23:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:31

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Bruno Fernandes, Kasım ve Aralık 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

3 AY ÖDÜL VERİLMEDİ

Portekizli orta saha, Premier Lig'de şubat ayının da furbolcusu seçilmişti. Mart ayının ortasından itibaren pandemi nedeniyle oynanmayan ligde mart, nisan ve mayıs aylarında ödül verilmemişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri olan Manchester United'a ara transfer döneminde gelen Fernandes, tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 8 gol attı.

(Kaynak: NTV Spor)

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