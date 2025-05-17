Premier Lig'in 37. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Chelsea evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma sonrası Manchester United küme düşme ihtimali var mı 2025, merak edildi. Peki, Manchester United küme düşme ihtimali var mı?

CHELSEA- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak kritik karşılaşma beİN Sports üzerinden canlı yayınlanıyorş

MANCHESTER UNİTED KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

İngiltere Premier Lig'inde 37. Hafta heyecanı devam ediyor. Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United küme düşme hattının 17 puan üzerinde bulunuyor ve küme düşme tehlikesi yaşamıyor.