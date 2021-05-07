Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı
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Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Roma'nın Manchester United'a elenerek Avrupa Süper Ligi'ne veda ettiği karşılaşma eşine az rastlanır bir hikayeyi barındırıyor. İtalyan temsilcisinde 19 yaşındaki Ebrima Darboe, zorluk dolu hayatından sonra Avrupa'nın dev kulübüne rakip olarak adeta azmin, mücadelenin ve inancın örneği oldu.

Sadece 5 sene önce Libya'da mülteci kampından İtalya'ya bir başına gelen 19 yaşındaki Ebrima Darboe, hikayesiyle maçın önüne geçti.

5 SENEDE DEĞİŞEN HAYAT

14 yaşında Libya'da bir mülteci kampından, tek başına İtalya'ya geldi Darboe. Roma'nın dışında sakin bir kasabada yaşayan İtalyan aile ona sahip çıktı. Küçük Darboe'nin futbol sevgisi ona Çizme'nin efsanevi kulübü Roma'nın kapılarını açtı. İlk profesyonel maçına geçen hafta Serie A'da Sampdoria karşısında çıktı genç futbolcu. İkinci maçı ise dünya devine karşı oldu. Manchester United karşısında 30. dakikada oyuna giren futbolcu, mülteci kampından ayrıldıktan 5 sene sonra Avrupa Süper Ligi yarı finalinde forma giymiş oldu.

Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde
Ali Gülhan
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