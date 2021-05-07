Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı

Roma'nın Manchester United'a elenerek Avrupa Süper Ligi'ne veda ettiği karşılaşma eşine az rastlanır bir hikayeyi barındırıyor. İtalyan temsilcisinde 19 yaşındaki Ebrima Darboe, zorluk dolu hayatından sonra Avrupa'nın dev kulübüne rakip olarak adeta azmin, mücadelenin ve inancın örneği oldu.