Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi
Manchester United'ın yedek kalecisi Sergio Romero, trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla bariyerlere çarpan Romero'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtildi.
Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero, İngiltere'nin Carrington bölgesinde trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla bariyerlere çarpan Romero, kazayı yara almadan atlattı.
Manchester United'ın Liverpool'a 2-0 kaybettiği maçtan birkaç saat sonra antrenman yapan Romero, antrenman çıkışı aracıyla bariyerlere çarptı.
ARACINDA AĞIR HASAR OLUŞTU
Polislerin hemen olay yerine geldiği kazada 32 yaşındaki kaleci yara almazken, 170 bin pound değerindeki lüks aracında büyük hasar meydana geldi.
Haber Videosu: Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi
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NASILSA BİLMEM TANIMAM. ÖNEMLİ DEĞİL YAVVCevap Yaz Yayından Kaldır
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araba reno hundai filan olsa şimdi selası veriliyorduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Araba çok güzelmiş. :))))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yorum yazmadığım haberler de var.1 Yayından Kaldır
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Neden? :(((1 Yayından Kaldır
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yaw hatun kişi bir haberdede yorumun olmasın yahu2 Yayından Kaldır
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Etme bulma dünyası, işsizler tabanvayla sokaklarda gezerken o arabasıyla fiynk atıyordu.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tamponcu halilde yarım saatLİK İŞİ var bee abartmayınCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tanınmayacak hale gelen arabaya bak :::)))))))Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır