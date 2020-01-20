Haberler » Spor » Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi - Spor

Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın yedek kalecisi Sergio Romero, trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla bariyerlere çarpan Romero'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtildi.

20.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:22
Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

'ın kalecisi , 'nin Carrington bölgesinde trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla bariyerlere çarpan Romero, kazayı yara almadan atlattı.

Manchester United'ın Liverpool'a 2-0 kaybettiği maçtan birkaç saat sonra antrenman yapan Romero, antrenman çıkışı aracıyla bariyerlere çarptı.

ARACINDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Polislerin hemen olay yerine geldiği kazada 32 yaşındaki kaleci yara almazken, 170 bin pound değerindeki lüks aracında büyük hasar meydana geldi.


Haber Videosu

: Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (9)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler