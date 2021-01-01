Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı
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Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı

01.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:22
Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı

Manchester United'ın Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'ye, ırkçı paylaşımı nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 3 maç ceza verildi. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, Lig Kupası'nda oynanacak Manchester City derbisinde forma giyemeyecek.

İngitere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani'ye ırkçı paylaşımı nedeniyle ceza aldı.

Sosyal medya hesabından İspanyolca olarak ırkçı bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki golcü, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 3 maç ceza ve 100 bin sterlin para cezası verildi.

Cavani, yaptığı paylaşımı kısa sürede silip ırkçılığa karşı olduğunu belirten sözlerle özür dilemişti. Ancak Uruguaylı futbolcunun bu özrü ceza almasına engel olmadı.

DEV DERBİYİ KAÇIRACAK

3 maç ceza alan Edinson Cavani, Premier Lig'de Aston Villa, Lig Kupası'nda Manchester City, ve FA Cup'ta Watford, maçlarında Manchester United'ı yalnız bırakacak.

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