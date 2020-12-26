Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, konuk olduğu Leicester City ile iki kere öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. 85. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakalayan Leicester, 2017'den sonra ilk kez ligde rakibineden puan almış oldu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, iki kez öne geçtiği maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Manchester United'ın gollerini 23. dakikada Marcus Rashford ve 79. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bruno fernandes, 29 lig maçında 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Leicester City'nin golleri 31. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Jameie Vardy son iki sezonda 35. lig golünü atarken, hiçbir oyuncu İngiliz futbolcudan daha çok fileleri havalandırmadı.

3 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Leicester City, 23 Aralık 2017'de 2-2 biten lig maçının ardından ilk kez Manchester United'dan puan aldı. Ligde arka arkaya 4 maç rakibine mağlup olan Leicester City, bu beraberlik sonrasında 28 puana ulaştı. Ligde geçen sezonla birlikte 10 maçlık deplasmanda kazanma serisi olan Manchester United, bu serisini devam ettiremedi ve puanını 27 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester pazartesi günü Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester United salı günü Wolverhampton'ı ağırlayacak.