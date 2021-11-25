Manchester United herkesi ters köşe yaptı! Takımın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick oldu
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine sürpriz bir şekilde Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick'i getirdi. Çalışma iznini henüz alamadığı için resmi imzaların atılmadığı deneyimli hocanın, 6 ay takımı çalıştıracağı ardından da kulüpte danışmanlık görevine getirileceği öğrenildi.
Premier Lig devi Manchester United'da önlenemeyen kötü gidişatın ardından görevine son verilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçecek isim belli oldu.
CHELSEA İLE OYNANACAK MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK
The Athletic'in haberine göre, Ralf Rangnick çalışma iznini henüz alamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a imza atamadı. 6 ay takımı çalıştıracak ardından da danışmanlık görevine getirilecek Alman hoca, hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçta takımın başında olmayacak.
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