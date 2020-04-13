Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Tottenham forması giyen İngiliz golcü Harry Kane için 230 milyon euro ödemeye hazır durumda. Eğer transfer gerçekleşirse Kane, tarihin en pahalı transferi olabilir.

İngiltere Premier Lig tarihinin en pahalı transferi Harry Kane olabilir. Daha önce yaptığı açıklamalarla Tottenham'dan ayrılabileceğini söyleyen yıldız oyuncu için Manchester United devrede.

TOTTENHAM SICAK BAKIYOR

Stat projesi ve koronavirüs salgınının getirdiği problemlerle savaşan Londra kulübü, Kane'i elden çıkararak rahatlamayı planlıyor. Daily Mail'in haberine göre Tottenham, 230 milyon euro karşılığında 26 yaşındaki golcüsünü Manchester United'a göndermeye sıcak bakıyor.

"ZİRVEDE KALMAK İSTİYORUM"

Kulübünden ayrılabileceğini gizlemeyen daha önce Harry Kane, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

(NTV Spor)