Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti
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Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

21.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:31

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Paris Saint-Germain, evinde Manchester United ile karşılaştı. Parc des Princes'teki mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı ve rakibine sürprizi yaşattı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, konuk olduğu Paris Saint Germain'i mağlup etmeyi başardı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek sayısı ise 55. dakikada Martial'ın kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.

24 MAÇ SONRA YENİLDİ

PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 maç sonra evinde mağlup oldu.

Grubun 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, PSG'yi konuk edecekken, Manchester United ise evinde RB Leipzig ile karşılaşacak.

Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

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