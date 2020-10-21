Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki diğer maçta Paris Saint-Germain, evinde Manchester United ile karşılaştı. Parc des Princes'teki mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı ve rakibine sürprizi yaşattı.