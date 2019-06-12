Manchester United'den kadroya takviye
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City'de forma giyen genç oyuncu Daniel James'i kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City'de forma giyen genç oyuncu Daniel James'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Manchester United, James'in bonservisi için Swansea City'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.
Galler Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Daniel James, Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR
İşte herkesin beğendiği ancak elimizden kaçırdığımız Milli yıldızlarımız! Zeki Çelik, Merih Demiral ve Kaan Ayhan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü: Milli Takım'a yapılan muamele kabul edilemez