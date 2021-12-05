Manchester United, Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Crystal Palace maçı, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 17:00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'da canlı yayınlanacak.

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