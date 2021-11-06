Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti. Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Manchester City, karşılamadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

MANCHESTER CITY, OLD TRAFFORD'DA AFFETMİYOR

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada kendi kalesine Eric Bailly ve 45. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı. Manchester City, 8 galibiyetle Premier Lig tarihinde Manchester United'ı deplasmanda en fazla mağlup eden takım oldu.

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