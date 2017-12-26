Manchester City Savunmaya Yeni Bir Astronomik Transferin Hazırlığında

Premier Lig'de 17 maçtır kazanarak rekor kıran Manchester City, transfer sezonunda kadrosunu bir savunma oyuncusuyla güçlendirmeyi planlıyor. Vincent Kompany'nin sık sık sakatlanması ve John Stones'un yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalması nedeniyle savunmanın merkezine bir takviye yapmak isteyen City'nin gündeminde Southampton'ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk var.



Telegraph Gazetesi, City yönetiminin 26 yaşındaki defans oyuncusu için 60 milyon sterlini gözden çıkardığını yazdı. Gazete, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın, uzun boyu ve güçlü fiziği nedeniyle van Dijk'ı kadrosunda görmek istediğini öne sürdü.



Geçtiğimiz yaz adı uzun bir süre Liverpool ile anılan van Dijk, kulübü Southampton'da kalmıştı. İngiliz basını, City dışında Chelsea ve Barcelona'nın da Hollandalı futbolcu ile ilgilendiğini iddia ediyor. Van Dijk'ın Southampton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.



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