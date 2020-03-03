Manchester City’nin FA Kupası Zaferi Sevinci
2018-19 FA Kupası finalinde Watford’u 6-0 yenerek kupaya uzanan Manchester City oyuncuları, maç sonundaki törende coşkuyla zaferi kutladı. City’de FA Kupası’nı kaptan Vincent Kompany kaldırdı.
03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21
2018-19 FA Kupası finalinde Watford'u 6-0 yenerek kupaya uzanan Manchester City oyuncuları, maç sonundaki törende coşkuyla zaferi kutladı. City'de FA Kupası'nı kaptan Vincent Kompany kaldırdı.
Kaynak: Dugout
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