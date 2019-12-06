Manchester City'nin Evinde United'a Attığı Güzel Goller

06.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:13

Manchester derbisi şüphesiz dünyanın en önde gelen derbilerinden biri. Bu videomuzda ise Manchester City'nin ev sahibi olarak oynadığı maçlarda Manchester United'a attığı en güzel golleri izleyeceksiniz.