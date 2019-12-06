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Manchester City'nin Evinde United'a Attığı Güzel Goller

Manchester derbisi şüphesiz dünyanın en önde gelen derbilerinden biri. Bu videomuzda ise Manchester City'nin ev sahibi olarak oynadığı maçlarda Manchester United'a attığı en güzel golleri izleyeceksiniz.

06.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:13

derbisi şüphesiz dünyanın en önde gelen derbilerinden biri. Bu videomuzda ise 'nin ev sahibi olarak oynadığı maçlarda 'a attığı en güzel golleri izleyeceksiniz.

Kaynak: Dugout

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