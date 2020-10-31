Manchester City, deplasmanda Sheffield'ı 1-0 mağlup etti
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Manchester City, deplasmanda Sheffield'ı 1-0 mağlup etti

31.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:53
Manchester City, deplasmanda Sheffield'ı 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier ligi'nde Manchester City, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. City, 1930 yılından sonra ilk kez rakibini üst üste 4 maçta yenmiş oldu.

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 28. dakikada Kyle Walker kaydetti.

1930'DAN SONRA BİR İLK

Tek golle sonuca ulaşan Manchester City, Mart 1930'dan bu yana ilk kez Sheffield United'ı üst üste 4 lig maçında mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 11'e yükseltirken, Sheffield United 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Sheffield United, Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City, Liverpool'u ağırlayacak.

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