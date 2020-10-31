Manchester City, deplasmanda Sheffield'ı 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier ligi'nde Manchester City, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. City, 1930 yılından sonra ilk kez rakibini üst üste 4 maçta yenmiş oldu.